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Галатасарай рассматривает возможность подписания Селезнева

09:51 125 Читати українською
Галатасарай рассматривает возможность подписания Селезнева
Евгений Селезнев / Фото ФК Акхисар

Галатасарай заинтересован в подписании украинского форварда Акхисара Евгения Селезнева.

Как сообщает ресурс Fotomac, турецкий агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца Галатасараю. Булут сообщил клубу, что Селезнев не будет продлевать контракт с Акхисаром.

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Руководство Галатасарая заинтересовано в подписании украинского форварда, но направит этот вариант главному тренеру Фатиху Териму, который и будет принимать решение.

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Напомним, Селезнев выступает за Акхисар с января 2018 года. В этом сезоне 33-летний нападающий провел за турецкую команду 11 матчей во всех турнирах, где отличился 4 раза.

Теги
Турция Трансферы Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Галатасарай Галатасарай
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