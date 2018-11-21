Галатасарай рассматривает возможность подписания Селезнева

Галатасарай заинтересован в подписании украинского форварда Акхисара Евгения Селезнева.

Как сообщает ресурс Fotomac, турецкий агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца Галатасараю. Булут сообщил клубу, что Селезнев не будет продлевать контракт с Акхисаром.

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Руководство Галатасарая заинтересовано в подписании украинского форварда, но направит этот вариант главному тренеру Фатиху Териму, который и будет принимать решение.

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Напомним, Селезнев выступает за Акхисар с января 2018 года. В этом сезоне 33-летний нападающий провел за турецкую команду 11 матчей во всех турнирах, где отличился 4 раза.