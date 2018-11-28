Акхисар планирует избавиться от Селезнева

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Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцу
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"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛига чемпионов — 14:06 675
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"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном НагельсманнеЛига чемпионов — 11:20 1852
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Мораиш покинул КарпатыУкраина — 10:58 419
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Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека берет пример с Шевченко, поэзия от лучшего игрока дня в ЛЧ и благодарность Зинченко и КоЛига чемпионов — 03:30 5805
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