Акхисар планирует избавиться от Селезнева

Украинский нападающий Евгений Селезнев вскоре может покинуть турецкий Акхисар.

Турецкий Акхисар планирует продать украинского нападающего Евгения Селезнева, сообщает издание Vaaju. Такое решение связывают с тем, что 33-летний нападающий имеет проблемы с дисциплиной и не желает тренироваться.

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Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай может подписать Селезнева летом 2019 года, когда у украинского нападающего закончится контракт с Акхисаром.

В текущем сезоне Селезнев сыграл за свою команду 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. В прошлом сезоне украинец помог Акхисару завоевать Кубок и Суперкубок Турции.