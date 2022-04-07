Президент УЕФА не видит причин для прекращения трансляций в России – идет 43-й день полномасштабной войны
УЕФА пока не планирует отбирать у россиян право смотреть матчи под своей эгидой. Об этом заявил глава Союза европейских ассоциаций Александер Чеферин после заседания.
"Вопрос о прекращении трансляций мы еще не обсуждали. Думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется с каждым днем, поэтому увидим, что будет.
Кубок Англии: в России прекращают трансляцию турнира
Но на сегодняшний день этого вопроса нет в повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет тоже нет", – цитирует Чеферина The Independent.
Под эгидой Союза европейских ассоциаций проводятся Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, чемпионаты Европы и Лига наций. Все это орки пока могут официально транслировать.
Напомним, Россию еще в начале полномасштабного вторжения выбросили из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, а в целом оккупантов отстранили от 90-95% всех спортивных соревнований.
Россия напала на Украину: сокрушительные удары по стадионам, Шахтер уже за границей (LIVE)