УЕФА пока не планирует отбирать у россиян право смотреть матчи под своей эгидой. Об этом заявил глава Союза европейских ассоциаций Александер Чеферин после заседания.

"Вопрос о прекращении трансляций мы еще не обсуждали. Думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется с каждым днем, поэтому увидим, что будет.

Кубок Англии: в России прекращают трансляцию турнира

Но на сегодняшний день этого вопроса нет в повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет тоже нет", – цитирует Чеферина The Independent .

Под эгидой Союза европейских ассоциаций проводятся Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, чемпионаты Европы и Лига наций. Все это орки пока могут официально транслировать.

Напомним, Россию еще в начале полномасштабного вторжения выбросили из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, а в целом оккупантов отстранили от 90-95% всех спортивных соревнований .