"Зрозуміло, що Бущан у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів був помітною фігурою і не раз виручав команду. Але Бойко – досвідчений голкіпер, і я не бачу на цій позиції проблеми. Хіба що в грі ногами Бущан виглядає впевненішим.

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Шапаренко за останній рік став провідним гравцем Динамо, який розганяє атаки. Певною мірою його може замінити Шепелєв, але повноцінної заміни Шапаренку в Динамо на сьогоднішній момент немає", – цитує Хацкевича FanDay.

Нагадаємо, обидва гравці Динамо отримали травми у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2). Бущан не повернеться на поле приблизно місяць, а Шапаренко пропустить близько півроку.

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