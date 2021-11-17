Нападник Шахтаря Лассіна Траоре після жахливої травми перебуває під наглядом лікарів у Барселоні.

"Лассіні Траоре провели лише першу операцію. Вставлена ​​капсула суглобу та відновлені бічна зв'язка та тримач надколінника. Через тиждень-два буде друга операція з відновлення передньої хрестоподібної зв'язки.

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Розраховуємо, що Педріньйо зможе зіграти з Рухом та Інтером, саме тому за кілька днів до зустрічі з львів'янами він розпочинає заняття. Подивимося. Йому фізично ще треба трохи набрати після трьох тижнів відсутності", – повідомив лікар Шахтаря Артур Глущенко для клубного Youtube-каналу.

Нагадаємо, Траоре зазнав серйозної травми у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0). За прогнозами, африканець вже не зіграє у нинішньому сезоні.

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