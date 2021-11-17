Нападающий Шахтера Жуниор Мораес еще недолго будет находиться под наблюдением медперсонала донецкого клуба.

Жуниор Мораес уже в конце ноября может вернуться к тренировкам с общей группой "горняков", сообщил врач Шахтера Артур Глущенко для клубного Youtube-канала.

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После операции в Барселоне и курса реабилитации в Бразилии 34-летний форвард в лагере Шахтера работает по индивидуальной программе, чередуя занятия на поле и в фитнес-центре.

Напомним, еще в апреле 2021-го Жуниор получил травму крестообразных связок на тренировке "горняков".

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