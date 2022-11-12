Шахтер готовится подписать грузинского защитника Сабуртало Георгия Гочолейшвили, сообщает Geo Team.

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По информации источника, оба клуба договорились о цене трансфера. После международной паузы на матчи сборных 21-летний футболист пройдет медицинское обследование в украинском гранде и подпишет контракт.

Гочолейшвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. Кроме Шахтера, игроком также предметно интересовались Валенсия и Ювентус.

Георгий – воспитанник Сабуртало. За основу тбилисской команды выступает с января 2021 года. В текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Transhermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко состоится 17 ноября – Георгий получил вызов в сборную.

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