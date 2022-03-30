Турецкий клуб провел официальную презентацию своих новичков. Условия переходов одинаковы – аренда до конца сезона.

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Полузащитник Тилль был лидером Ворсклы и одним из самых результативных игроков чемпионата Украины – 8+7 в 16 матчах. Жерсон начинал сезон в Динамо, но затем присоединился к Труа на правах аренды. Там Родригес в который раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба посреди сезона.

Добавим, что новая команда люксембуржцев расположилась на 5-й строчке в Первой лиге Турции и продолжает бороться за повышение в классе.

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