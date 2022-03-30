Трансфери Жерсона і Тілля в турецьку Першу лігу офіційно підтверджені
Дует люксембурзьких легіонерів УПЛ виконав усі формальності для переходу в Еюпспор.
Турецький клуб провів офіційну презентацію своїх новачків. Умови переходів однакові – оренда до кінця сезону.
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Півзахисник Тілль був лідером Ворскли та одним з найрезультативніших гравців чемпіонату України – 8+7 у 16 матчах. Жерсон розпочинав сезон у Динамо, однак потім приєднався до Труа на правах оренди. Там Родрігес вкотре продемонстрував свою недисциплінованість, за що його вигнали з французького клубу посеред сезону.
Додамо, що нова команда люксембуржців розташувалась на 5-й сходинці Першої ліги Туреччини й продовжує боротись за підвищення у класі.
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