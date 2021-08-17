Президент Сампдории Массимо Ферреро и босс киевлян Игорь Суркис накануне лично общались по поводу цены за переход 21-летнего украинца, но не нашли консенсуса.

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Более того, как утверждает Tuttomercatoweb, клубы разорвали договоренность о трансфере Супряги. Ожидалось, что "блучеркьятти" арендуют Владислава на сезон с возможностью последующего выкупа. Пока же судьба перехода украинца в Италию под очень большим вопросом.

В прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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