Трансфер Супряги на межі зриву: президенти Сампдорії й Динамо не домовилися в особистій розмові, – TMW
Чергова можливість нападника Динамо Владислава Супряги перебратися в італійську першість опинилася під загрозою зриву.
Президент Сампдорії Массімо Ферреро і бос киян Ігор Суркіс напередодні особисто спілкувались щодо ціни за перехід 21-річного українця, але не знайшли консенсусу.
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Ба більше, як стверджує Tuttomercatoweb, клуби розірвали домовленість щодо трансферу Супряги. Очікувалось, що "блучерк'ятті" орендують Владислава на сезон з можливістю подальшого викупу. Наразі ж доля переходу українця в Італію під дуже великим питанням.
Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.
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