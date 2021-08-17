Президент Сампдорії Массімо Ферреро і бос киян Ігор Суркіс напередодні особисто спілкувались щодо ціни за перехід 21-річного українця, але не знайшли консенсусу.

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Ба більше, як стверджує Tuttomercatoweb, клуби розірвали домовленість щодо трансферу Супряги. Очікувалось, що "блучерк'ятті" орендують Владислава на сезон з можливістю подальшого викупу. Наразі ж доля переходу українця в Італію під дуже великим питанням.

Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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