"Супряга – классный игрок, молодой футболист с великолепными перспективами. Но сначала нам надо попрощаться с нашими игроками атаки, а затем подписывать новых исполнителей", – цитирует Ости Сorriere dello Sport.

"Идет вялотекущий контакт": Динамо и Сампдория еще согласовывают трансфер Супряги

Ожидается, что уже завтра, 18 августа, Сампдория отпустит своего центрфорварда Антонино Ла Гумину в аренду в Комо, что откроет двери для трансфера нападающего киевлян. Динамо же, по информации СМИ, получит 1-1,5 млн евро за годовую аренду Супряги и 6,5-7,5 миллионов, если итальянцы захотят в дальнейшем выкупить украинца.

В прошлом сезоне Владислав Супряга провел 31 поединок в составе "бело-синих", отметившись тремя голами и пятью ассистами. В нынешней кампании форвард еще не играл из-за травмы.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери