Вице-президент Интера Хавьер Дзанетти признал, что у клуба не было даже теоретических шансов "подхватить" Лионеля Месси после Барселоны.

Финансовые запросы 34-летнего аргентинца были неподъемными для "нерадзурри".

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"Тогда никто даже не думал, что Месси действительно покинет Барселону. Тогда был разгар пандемии COVID, поэтому мы не могли позволить себе такие огромные инвестиции. Такой трансфер поставил бы под угрозу будущее клуба", – приводит слова Дзанетти Football Italia.

Напомним, по итогу Месси перешел свободным агентом в ПСЖ, который согласился платить звезде 40 млн евро в год.

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