Мбаппе получил символический подарок от игроков ПСЖ – на празднике не заметили Месси и Неймара
Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе вчера праздновал свой 23-й день рождения.
Чемпион мира устроил яркую вечеринку, на которую пригласил одноклубников.
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Партнеры подарили Мбаппе футболку ПСЖ с номером 2050, намекая на продление контракта. Затем игроки сделали общую фотографию. В кадр попали Рамос, Навас, Хакими и другие звезды парижского клуба, а вот Месси с Неймаром не были замечены на празднике.
Напомним, летом 2022 года Мбаппе становится свободным агентом и уже в январе может предварительно договариваться с другими командами. Главным претендентом на форварда считается Реал.
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