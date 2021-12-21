Чемпион мира устроил яркую вечеринку, на которую пригласил одноклубников.

"У ПСЖ хорошие шансы на продление контракта Мбаппе": Леонардо упрямо игнорирует переход звезды в Реал

Партнеры подарили Мбаппе футболку ПСЖ с номером 2050, намекая на продление контракта. Затем игроки сделали общую фотографию. В кадр попали Рамос, Навас, Хакими и другие звезды парижского клуба, а вот Месси с Неймаром не были замечены на празднике.

Напомним, летом 2022 года Мбаппе становится свободным агентом и уже в январе может предварительно договариваться с другими командами. Главным претендентом на форварда считается Реал.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону