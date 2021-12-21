Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті визнав, що клуб не мав навіть теоретичних шансів "підхопити" Ліонеля Мессі після Барселони.

Фінансові запити 34-річного аргентинця були непідйомними для "нерадзуррі".

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"Тоді ніхто навіть не думав, що Мессі справді покине Барселону. Тоді був розпал пандемії COVID, тому ми не могли дозволити собі такі величезні інвестиції. Такий трансфер поставив би під загрозу майбутнє клубу", – наводить слова Дзанетті Football Italia.

Нагадаємо, зрештою Мессі перейшов вільним агентом у ПСЖ, який погодився платити зірці 40 млн євро на рік.

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