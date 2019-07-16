Трансфер Малиновского вошел в десятку самых дорогих переходов украинцев в истории

Новоиспеченный полузащитник Аталанты ворвался в список самых ценных игроков с украинским паспортом.

Обновленные данные опубликовал авторитетный портал Transfermarkt.de.

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По его версии переход Малиновского занял девятое место в перечне самых дорогих трансферов украинцев в истории. Правда, к топу экс-хавбеку Генка еще очень далеко – в свое время Челси заплатил за легендарного Андрея Шевченко на 30 миллионов евро больше.

Последним пополнением этого приятного списка до Малиновского был Андрей Ярмоленко, который усилил состав Вест Хэма летом прошлого года.

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