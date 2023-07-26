Центральный защитник Тоттенхэма Давинсон Санчес может не перейти в московский Спартак из-за войны России против Украины.

Правительство Великобритании запретило Тоттенхэму продавать Давинсона Санчеса в Спартак, информирует Еxpress. Сообщается, что лондонский клуб должен доказать, что потенциальная сделка не финансировалась источником, на который наложены санкции в связи с войной России против Украины.

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Согласно источнику, за Спартак предложил 13 миллионов фунтов стерлингов за колумбийского защитника. По информации The Sun, существует вероятность того, что у "шпор" могут возникнуть юридические проблемы, если они продолжат обсуждать продажу – руководство АПЛ готово запретить всем клубам заключать сделки с клубами из террористической страны.

Сейчас АПЛ надеется, что клубы сами не будут вести дела с российскими командами, хотя по закону лига не вправе предотвращать подобные сделки.

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