Трансфер Андре Силвы в Монако неожиданно срывается в последний момент

Переход форварда итальянского Милана Андре Силвы во французский Монако на грани срыва.

Громкий трансфер может не состояться, сообщает La Repubblica.

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Сейчас есть 2 версии причин срыва перехода. По одной из них, клубы договорились о сумме отступных (30 млн евро), Силва согласовал детали контракта с монегасками, но провалил медосмотр из-за проблем с коленом. По другой – обследование португальского нападающего было успешным, но он не получил желаемые условия соглашения с княжеским клубом и отказался от перехода.

Сезон 2018/19 Андре Силва провел в испанской Севилье на правах аренды. В его активе 27 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 9 мячей.

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