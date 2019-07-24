toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Трансфер Андре Силвы в Монако неожиданно срывается в последний момент

00:05 10 Читати українською
Трансфер Андре Силвы в Монако неожиданно срывается в последний момент
Андре Силва / фото из соцсетей

Переход форварда итальянского Милана Андре Силвы во французский Монако на грани срыва.

Громкий трансфер может не состояться, сообщает La Repubblica.

ПСЖ подписал Симонса – он был капитаном юниорской Барселоны

Сейчас есть 2 версии причин срыва перехода. По одной из них, клубы договорились о сумме отступных (30 млн евро), Силва согласовал детали контракта с монегасками, но провалил медосмотр из-за проблем с коленом. По другой – обследование португальского нападающего было успешным, но он не получил желаемые условия соглашения с княжеским клубом и отказался от перехода.

Сезон 2018/19 Андре Силва провел в испанской Севилье на правах аренды. В его активе 27 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 9 мячей.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Зидан рассказал о демарше Бейла в Реале – судьба валлийцев решится в ближайшие дни
23 июля
611
Теги
Трансферы Андре Силва Андре Силва Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Милан Милан Монако Монако Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
44
мин
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук