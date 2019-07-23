Трансфер Андре Сілви в Монако несподівано зривається в останній момент

Перехід форварда італійського Мілана Андре Сілви до французького Монако на межі зриву.

Гучний трансфер може не відбутися, повідомляє La Repubblica.

ПСЖ підписав Сімонса – він був капітаном юніорської Барселони

Наразі є 2 версії зриву переходу. За однією із них, клуби домовилися про суму відступних (30 млн євро), Сілва узгодив деталі контракту з монегасками, але провалив медогляд через проблеми з коліном. За іншою – медогляд португальського нападника був успішним, але він не отримав бажані умови угоди з княжим клубом і відмовився від переходу.

Сезон 2018/19 Андре Сілва провів в іспанській Севільї на правах оренди. У його активі 27 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 9 м'ячів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів