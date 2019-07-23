toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Трансфер Андре Сілви в Монако несподівано зривається в останній момент

23 липня 23:59 88 Читать на русском
Трансфер Андре Сілви в Монако несподівано зривається в останній момент
Андре Сілва / фото із соцмереж

Перехід форварда італійського Мілана Андре Сілви до французького Монако на межі зриву.

Гучний трансфер може не відбутися, повідомляє La Repubblica.

ПСЖ підписав Сімонса – він був капітаном юніорської Барселони

Наразі є 2 версії зриву переходу. За однією із них, клуби домовилися про суму відступних (30 млн євро), Сілва узгодив деталі контракту з монегасками, але провалив медогляд через проблеми з коліном. За іншою – медогляд португальського нападника був успішним, але він не отримав бажані умови угоди з княжим клубом і відмовився від переходу.

Сезон 2018/19 Андре Сілва провів в іспанській Севільї на правах оренди. У його активі 27 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 9 м'ячів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показником
23 липня
3210
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Андре Сілва Андре Сілва Трансфери Мілана Мілан Мілан Монако Монако Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук