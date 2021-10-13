Северино Лима де Моура

Кака и Лима (справа)

Фактически первый иностранец не из стран ближнего зарубежья на берегах Азова. Карьера бразильца-путешественника оказалась особой учитывая то, что в каждом сезоне он менял команду. Начинал в родном Фламенго, уже через год перебрался в литовскую Ветру, где также сыграл один сезон. В августе 2007 года он подписал контракт с Ильичевцем, чтобы задержаться в Украине почти на три сезона. Это рекорд продолжительности пребывания в одной команде для Лимы.

Дебютный сезон для бразильца в перволиговом Ильичевце получился едва ли не самым успешным в карьере. Лима забил 9 голов, отмечался в каждом третьем матче и стал лучшим бомбардиром команды. В элитном дивизионе Северино забивал гораздо меньше, а в октябре 2009-го бразилец сыграл последнюю игру за мариупольцев (на фоне разговоров о плохой физической форме и опоздания на тренировочные сборы). После этого он продолжил свою "годовую" серию: греческий Этникос, польский Гурник, латвийская Даугава и в конце концов возвращения на Родину. К сожалению, Лима фактически в 26 закончил активные выступления из-за серьезной травмы бедра. Сейчас бразилец основал компанию Lima Soccer, цель которой – поиск юных талантов в Бразилии.

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Майкон

Один из перечня бриллиантов, которые удалось отыскать Виталию Кварцяному среди десятков легионеров, проходивших испытания на прочность в Луцке. Майкон приехал в Волынь вместе с двумя земляками: Игором и Густаво. Их приглашение в Украину стало реальным благодаря помощи дипломатов, с которыми тесно общался Кварцяный. Еще до переезда в Мариуполь Майкон провел небольшой период времени в Стяуа, Шахтере и Заре. Однако нигде он не демонстрировал того уровня, которым поразил всех в составе Волыни (в сезоне 2011/2012 он разделил звание лучшего бомбардира УПЛ вместе с Евгением Селезневым).

В начале осени 2013 года Ильичевец арендовал талантливого бразильца у Шахтера. В дебютном поединке против хорошо знакомой Зари новичок мариупольской команды забил и принес победу 1:0 своей новой команде. До конца сезона Майкон провел еще 9 матчей и отметился 2 голами. Гол Металлисту он забил, как оказалось в своей последней официальной игре в жизни. 8 февраля 2014-го Майкон погиб в ДТП в Донецке.

Эрик Камдем-Камдем

Зимой 2008-го в расположение мариупольцев появился камерунец Эрик Камдем-Камдем, первый африканец в истории клуба. Его можно было узнать по особой манере игры, коренастому телосложению или особых напульсниках в цветах камерунского флага на запястьях. В 2006-м Эрик подписал контракт с Анжи, впоследствии были минское Динамо и Гомель. Ильичевец оказался последней командой в жизни Камдем-Камдема.

Сначала камерунец помог мариупольцам добыть путевку в Премьер-лигу, а затем отыграл сезон в элитном дивизионе. 8 августа 2009-го во время отпуска на родине Эрик разбился в ДТП вместе со своей невестой. Ему было всего 26.

Джойским Дава

Еще один этнический камерунец, который, правда, родился во Франции. 194-сантиметровый защитник прошел хорошую школу в Ницце, Ренне и Монако, а затем перебрался в португальский Жил Висенте. В начале 2018-го Джойским пополнил ряды Мариуполя. Важно добавить, что в период выступлений в Украине футболист периодически получал вызовы в национальную сборную Камеруна, а наставник "неукротимых львов" Кларенс Зеедорф даже выпускал Джойскима на Кубке африканских наций.

На берегах Азова Дава сыграл 38 матчей и задержался до начала сезона 2020/2021, когда подписал контракт с латвийской Валмиерой. Сейчас защитник играет в румынском Ботошани.

Бесир Демири

Еще один сборник в Мариуполе. В начале 2018-го команда Александра Бабича усилилась игроком сборной Македонии. До переезда в Украину Демири выступал только на родине: в Шкупи, Шкендии и Вардаре (где выигрывал кубок и чемпионат страны). В составе мариупольцев Бесир нередко был единственным легионером в стартовом составе.

Во время украинского этапа карьеры Демири сменил гражданство и даже был вызван наставником сборной Албании Кристианом Пануччи в главную команду страны. Всего в УПЛ Бесир сыграл 33 поединка, а летом 2019-го стал игроком словацкой Жилины. Сейчас Демири играет за Динамо из Тираны.

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В разное время в Мариуполе выступали футболисты, имена которых знают только преданные футбольные болельщики. Например, это касается словенца Дарко Бойовича, в активе которого 8 минут за Ильичевец в 2009-м. Или Рожерио Корреа, который сыграл менее 30 минут в 2008-м. Не впечатлил и его соотечественник Эрикс, в активе которого 6 минут в 2017 году. Лишь 8 игр за мариупольцев провел сенегалец Роже Гомис. Экс-игрок сенегальской "молодежки" по половине своих матчей сыграл в Первой и Премьер-лигах. До недавнего времени Гомис выступал в чемпионате Туниса.

Гораздо заметнее след в истории мариупольской команды оставили литовцы (особенно коренастый защитник Мантас Самусиовас), белорусы (Кашевский, Кирильчик и Беганский) и грузины (в частности, Окриашвили и Таргамадзе). В текущем сезоне к Мариуполю присоединились хорват Петар Босанчич и игрок национальной сборной Македонии Стефан Спировски.