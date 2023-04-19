Трабзонспор на своём официальном сайте подтвердил, что рассматривал на пост нового наставника трёх кандидатов, и в итоге сделал выбор в пользу Белицы. Сообщается, что другие тренеры были готовы рассмотреть предложение только летом, поскольку "не хотели брать на себя ответственность в разгар сезона".

Билич, которого связывали со сборной Украины, близок к назначению наставником чемпиона Турции

Таким образом, у Славена Билича отпал один из основных вариантов продолжения тренерской карьеры. Ранее хорватского специалиста связывали с работой в сборной Украины.

После 28 сыгранных матчей в чемпионате Турции Трабзонспор занимает 6 место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда стала чемпионом страны.