Недавно опытный тренер стал фигурантом слухов вокруг сборной Украины. Сообщалось, что Билич вроде бы очень хочет тренировать "сине-желтых", а УАФ уже начала с ним переговорный процесс.

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Эта информация оказалась ложной, а сам 54-летний хорват близок к возвращению в клубный футбол. В приглашении Билича заинтересован Трабзонспор. Действующий чемпион Турции проваливает нынешний сезон, за что уже поплатился Абдулла Авчи.

Интерес к приглашению Славена Билича подтвердил президент турецкого клуба Эртугрул Доган. "Мы разговаривали с Сердженом Ялчином, и он сказал нам, что на этот момент не хочет тренировать команду. Следовательно, мы также установили контакт с Биличем. С ним мы достигли прогресса", – приводит слова Догана. Sportske.

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