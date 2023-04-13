Билич, которого связывали со сборной Украины, близок к назначению наставником чемпиона Турции
Хорватский специалист Славен Билич вскоре может лишиться статуса безработного.
Недавно опытный тренер стал фигурантом слухов вокруг сборной Украины. Сообщалось, что Билич вроде бы очень хочет тренировать "сине-желтых", а УАФ уже начала с ним переговорный процесс.
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Эта информация оказалась ложной, а сам 54-летний хорват близок к возвращению в клубный футбол. В приглашении Билича заинтересован Трабзонспор. Действующий чемпион Турции проваливает нынешний сезон, за что уже поплатился Абдулла Авчи.
Интерес к приглашению Славена Билича подтвердил президент турецкого клуба Эртугрул Доган. "Мы разговаривали с Сердженом Ялчином, и он сказал нам, что на этот момент не хочет тренировать команду. Следовательно, мы также установили контакт с Биличем. С ним мы достигли прогресса", – приводит слова Догана. Sportske.
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