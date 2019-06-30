Товариські матчі клубів УПЛ: Десна зіграла внічию з чемпіоном Вірменії, Супряга і Булеца не врятували Дніпро-1

Українські команди продовжують свою підготовку до наступного сезону.

Міжсезоння-2019, товариські матчі

Десна – Арарат – 0:0

Маріуполь – Бананц – 2:0

Голи: Тищенко 50, 60

Дніпро-1 – Гірник – 1:2

Голи: Кузін, 47 – Григорик, 13, Соседко, 87

Десна зустрілася з Араратом, який у минулому сезоні здобув перемогу в чемпіонаті Вірменії. На жаль, команди не потішили глядачів видовищним футболом, обмежившись сухою мировою.

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Маріуполь впевнено переміг Бананц, який також представляє вірменську лігу (третє місце у сезоні 2018/19). Героєм протистояння став 30-річний хавбек Ігор Тищенко, який відзначився дублем у другому таймі.

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Особливий інтерес викликала гра Дніпра-1 з першоліговим Гірником. За дніпрян дебютував зірковий дует Владислава Супряги та Сергія Булеци. Втім, динамівський десант не зміг допомогти новачку УПЛ – поразка 1:2.