Тоттенхэм в родных стенах победил Лестер Сити

Тоттенхэм благодаря голам Данвинсона Санчеса, Кристиана Эриксена и Хын Мин Сона одержал непростую победу над Лестером в матче 26-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии 2018/2019, 26-й тур

Тоттенхэм – Лестер Сити – 3:1

Голы: Санчес, 33, Эриксен, 64, Сон, 90+1 – Варди, 76

Нереализованный пенальти: Варди, 60

Первый тайм проходил в достаточно равной борьбе. Лестер действовал более прагматично, сделав ставку на скоростные прорывы своих атакующих хавбеков, а также надеясь на стандарты. На 8-й минуте это вылилось в удар Магуайра головой после подачи со штрафного, который из-под перекладины вытащил Льорис, а также выстрел Барнса с левого края после разрезной передачи – мимо ворот. "Шпоры" ответили классным моментом на 18-й минуте, когда с близкой дистанции пробил Роуз – Шмейхель спас гостей, а Льоренте не смог добить из-за офсайда.

В середине тайма Тоттенхэм стал всё чаще появляться у чужой штрафной. На 33-й минуте это привело к голу: после розыгрыша углового Эриксен навесил в район линии вратарской, а Санчес избежал офсайда и головой переправил мяч в сетку – 1:0! В дальнейшем матч перешёл в позиционную фазу с большим количеством борьбы, а самый острый момент произошёл на 43-й минуте довольно случайно. Тилеманс с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, где был только Льорис, но Уго не смог зафиксировать мяч в руках – круглый едва не влетел в ворота.

После перерыва "лисы" начали раз за разом рвать соперника на контратаках, но им не хватало силы удара. На 51-й минуте подачу Перрейры Грей слабо замкнул в руки Льорису, на 55-й из пределов штрафной он пробил с тем же успехом, а на 57-й со средней дистанции стрелял Чилвелл – голкипер не подвёл Тоттенхэм. Тем не менее, на 58-й прорыв Мэддисона завершился фолом Вертонгена у своих ворот и назначением пенальти. Его сразу после замены взялся выполнять Джейми Варди, однако выстрел первым же касанием в левый угол парировал Льорис. Тоттенхэм моментально наказал: на 64-й минуте Льоренте отдал поперечный пас на Эриксена, а Кристиан метров с 25-ти пробил точно под левую штангу – 2:0.

Лестер не сдался. На 65-й минуте Барнс выскочил один на один с голкипером и пробил в правый угол, но тот ногой спас Тоттенхэм. Впрочем, на 76-й "шпоры" таки пропустили после того, как Варди замкнул прострел Перрейры – 2:1. На 80-х минутах гости вообще стали доминировать, а Варди и Ихеаначо стреляли с минимальных дистанций, но подопечные Почеттино устояли. Уже в компенсированное время Сон подловил Лестер на контратаке, выскочил один на один со Шмейхелем и пробил точно в дальний угол – 3:1. Победа.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 60 очков и продолжил пребывание на второй позиции, приблизившись к Манчестер Сити на расстояние в два зачётных балла. Лестер Сити остался на двенадцатой строчке с 32 пунктами.