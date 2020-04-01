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Тоттенхэм установил заоблачный ценник на Кейна – он может стать самым дорогим трансфером в истории

13:18 101 Читати українською
Тоттенхэм установил заоблачный ценник на Кейна – он может стать самым дорогим трансфером в истории
Харри Кейн / Reuters

Тоттенхэм не собирается прощаться со звездным нападающим Харри Кейном за бесценок.

Руководство Тоттенхэма продаст Харри Кейна не меньше, чем за 226 млн евро, утверждает The Daily Mail.

Кейн готов покинуть Тоттенхэм при одном условии

Отмечается, что "шпоры" пошли на такой шаг, чтобы оставить нападающего в команде, ведь такую сумму не способен заплатить ни один клуб во время кризиса, вызванного коронавирусом. Напомним, что самым дорогим трансфером в истории остается переход Неймара в ПСЖ за 222 млн евро.

К слову, Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста.

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Теги
Англия Трансферы Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм
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