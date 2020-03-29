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Кейн готов покинуть Тоттенхэм при одном условии

22:49 66 Читати українською
Кейн готов покинуть Тоттенхэм при одном условии
Харри Кейн сменит клуб? / ФК Тоттенхэм

Ключевой игрок "шпор" впервые открыто заявил о готовности сменить клуб.

Напомним, Кейн получил травму еще в начале года и с тех пор находится в лазарете. В текущем сезоне 26-летний нападающий сборной Англии провел за Тоттенхэм 25 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста.

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"Безусловно, я люблю Тоттенхэм, этот клуб всегда будет в моем сердце. Но если я почувствую, что команда не прогрессирует или движется не в том направлении, то не буду оставаться там только для того, чтоб остаться. Моя цель – постоянно развиваться, ведь я считаю себя амбициозным футболистом, который хочет стать лучшим и выигрывать трофеи.

Поэтому все зависит от того, какие результаты будет демонстрировать наша команда. Так что я совсем не уверен, что останусь там навсегда", – цитирует Кейна Sky Sports.

Контракт форварда со "шпорами" истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает Кейна в 150 млн евро.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм
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