"Шпори" оцінюють свого найкращого бомбардира у 120 мільйонів фунтів (140 млн євро), інформує Daily Mail.

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Ціна виглядає занадто амбітною, якщо згадати, що Кейну незабаром виповниться 30, а його контракт чинний ще всього рік. В історії футболу більше платили тільки за Неймара (222 млн) і Мбаппе (140 млн). Головним претендентом на Кейна вважалася Баварія, але мюнхенці не збираються витрачати навіть 100 млн фунтів. Остання пропозиція "ротен" складала 80 млн євро+бонуси. Якщо Тоттенхем продовжить гнути свою лінію, то Баварія відкладе підписання Кейна на наступні вікна.

Сам Харрі поки не робить жодних публічних заяв. Форвард збирається спокійно прийти на літні збори Тоттенхема і поговорити з новим тренером Анге Постекоглу.

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