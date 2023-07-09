Израильтянин должен подписать контракт с Тоттенхэмом в следующие 24-48 часа, сообщает Фабрицио Романо.

Шахтер пригрозил клубам АПЛ, которые хотят бесплатно получить легионеров "горняков" – есть обратный пример из Бразилии

Уже в понедельник, 10 июля, Соломон должен пройти медицинское обследование, после чего может завершить свой полноценный переход в лондонский клуб. Как и сообщалось ранее, Шахтер не получит за Манора ни копейки, поскольку израильтянин переходит на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Соломон выступал за Фулхэм. Он отыграл в 24 матчах и забил пять голов. Напомним, что руководство украинского клуба угрожало судебным делом, если Тоттенхэм подпишет контракт с Соломоном.

Шахтер спас дебютный матч ван Леувена против АЗ – 6 голов, шоу Зубкова, чудо-ассист Ракицкого, впечатляющий характер