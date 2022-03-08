Эвертон летит в Чемпионшип. В этом году "ириски" потерпели семь поражений в восьми турах АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет только одно очко. Ужасная ситуация и ужасная игра на поле Тоттенхэма. Эвертон был беспомощен. Тоттенхэм разрывал гостей быстрыми атаками. Они выглядели как контрвыпады, но "шпоры" перепасовками просто выманивали соперника в прессинг, после чего в пару передач доходили до чужих ворот.

Первый гол влетел после прострела Сессеньона слева. Тоттенхем быстро удвоил преимущество, проскочив через противоположный фланг. Три передачи в темп – и Сон спокойно обыграл голкипера. Футболисты Эвертона постоянно на мгновение не успевали. Фланги проваливались ужасно. Если бы Сон моментами не засыпал, лондонцы еще до середины тайма могли забить 4.

Кейн после дальней передачи Льориса сделал счет разгромным. На второй тайм вместо травмированного Сессеньона вышел Регилон и не меньше мучил соперников. Испанец забил уже на первой минуте – начал атаку перехватом, а закончил точным ударом. На противоположной бровке хозяйничал Догерти, которому ничего не мог противопоставить Кенни. Догерти накинул, а Кейн классным ударом в касание оформил дубль.

Виталий Миколенко остался в запасе – вместо него вышел как раз Кенни. Джонджо ни в обороне не успевал, ни в атаке никак не помогал из-за рабочей правой. Миколенко вышел на 60-й минуте, когда уже все было ясно. Команда летела 0:5. Понятно, что Виталий никак себя не проявил и вообще редко получал мяч. Эвертон ничего не мог предложить.

Миколенко пришлось играть против Кулусевски. Швед очень круто выглядел, смело шел в обыгрыши, обострял передачами и ударами. Миколенко несколько раз позволил ему проскочить на скорости – сдержать Деяна было невероятно тяжело. К счастью, его удары и передачи из-под Виталия не стали результативными. А болельщики встретили украинца стоя и с громкими аплодисментами.

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