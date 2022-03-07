"Шпори" не залишили каменя на камені від Евертона (5:0) у 28 турі АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Евертон летить у Чемпіоншип. У цьому році "іриски" зазнали сім поразок у восьми турах АПЛ. Відрив від зони вильоту складає лише одне очко. Жахлива ситуація і жахлива гра на полі Тоттенхема. Евертон був безпомічним. Тоттенхем розривав гостей швидкими атаками. Вони виглядали як контрвипади, але "шпори" перепасовками просто виманювали суперника в пресинг, після чого за декілька передач доходили до чужих воріт.

Перший гол влетів після прострілу Сессеньйона зліва. Тоттенхем швидко подвоїв перевагу, проскочивши через протилежний фланг. Три передачі в темп – і Сон спокійно переграв голкіпера. Футболісти Евертона постійно на мить не встигали. Фланги провалювалися жахливо. Якби Сон моментами не засинав, лондонці ще до середини тайму могли забити 4.

Кейн після дальньої передачі Льоріса зробив рахунок розгромним. На другий тайм замість травмованого Сессеньйона вийшов Регілон і не менше мучив суперників. Іспанець забив вже на першій хвилині – розпочав атаку перехопленням, а завершив точним ударом. На протилежній бровці господарював Догерті, якому нічого не міг протиставити Кенні. Догерті накинув, а Кейн класним ударом в дотик оформив дубль.

Віталій Миколенко залишився в запасі – замість нього вийшов саме Кенні. Джонджо ні в обороні не встигав, ні в атаці ніяк не допомагав через робочу праву. Миколенко вийшов на 60-й хвилині, коли вже все було зрозуміло. Команда летіла 0:5. Зрозуміло, що Віталій ніяк себе не проявив і взагалі рідко отримував м'яч. Евертон нічого не міг запропонувати.

Миколенку довелося грати проти Кулусевскі. Швед дуже круто виглядав, сміливо йшов в обіграші, загострював передачами та ударами. Миколенко кілька разів дозволив йому проскочити на швидкості – стримати Деяна було неймовірно важко. На щастя, його удари та передачі з-під Віталія не стали результативними. А вболівальники зустріли українця стоячи та з гучними оплесками.

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