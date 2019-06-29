Тоттенхэм предложил Эриксена Реалу – финансовые аппетиты "шпор" значительно снизились

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен все еще имеет шансы продолжить карьеру в Мадриде.

Президент лондонского клуба Дэниэл Леви разговаривал с руководством Реала по трансферу Кристиана Эриксена, сообщает Marca.

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По информации источника, функционер лондонцев заявил, что мадридцы могут забирать 27-летнего хавбека за 70 млн евро. Действующий контракт датчанина с "шпорами" рассчитан до лета 2020 года и стороны не смогли договориться о его продлении.

"Галактикос" могут принять такое предложение, но Эриксен не является их главной целью. Первыми в шорт-листе Реала находятся хавбек МЮ Поль Погба и молодой талант Аякса Донни ван де Беек. Если эти трасферы сорвутся, то Эриксен получит шанс примерить футболку королевского клуба.

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