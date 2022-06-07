Защитник Интера и сборной Италии Алессандро Бастони может сменить клубную прописку уже этим летом и в первый раз отправиться на Туманный Альбион.

Тоттенхэм после подписания Ивана Перишича вступил в переговоры с "нерадзурри" по трансферу 23-летнего центрбека, информирует журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

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В переходе Бастони заинтересован главный тренер "шпор" Антонио Конте, работавший с футболистом в сезоне 2020/21. Спортивный директор Фабио Паратичи настроен выполнить большую часть трансферных планов до начала подготовки к новому сезону.

К слову, Алессандро принадлежит "нерадзурри" с 2017 года, но отправлялся в аренду в Аталанту и Парму. В завершившейся кампании итальянец провел 44 матча на клубном уровне (гол+три ассиста).

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