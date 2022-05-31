Тоттенхэм окончательно оформил первый летний трансфер. Новичком стал 33-летний хорват, на подписании которого лично настаивал Антонио Конте. Тренер и игрок работали вместе в Интере.

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В Англию Перишич перебрался на правах свободного агента, ведь его контракт с "нерадзурри" завершился. С лондонцами Иван подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года, к команде присоединится 1 июля.

Заметим, Перишич был не против остаться в Интере, но миланцы не смогли предложить хорошие условия. В прошлом сезоне Серии А хорват был одним из лучших левых латералей. В его активе 8 голов и 7 ассистов за 35 матчей.

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