Тоттенхэм на своем официальном сайте презентовал очередное приобретение на трансферном рынке. Лондонский клуб подписал соглашение с 21-летним Джедом Спенсом – контракт с правым фулбеком рассчитан до 2027 года. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что за английского суперталанта "шпорам" пришлось заплатить Мидлсбро 12,5 миллиона фунтов стерлингов, а с бонусами сумма может достигнуть 20 миллионов.

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Спенс провел прошлый сезон в аренде в Ноттингем Форрест, поднявшись вместе с ним в АПЛ. Он провел 46 матчей и забил три гола, однако на этом его ценность не заканчивается. В предыдущем сезоне Джед стал лучшим игроком Чемпионшипа по количеству ассистов, созданных моментов и успешных обводок. По количеству успешных отборов защитник стал третьим в лиге.

Таким образом, Антонио Конте в тандеме со спортдиром Фабио Паратичи привел уже шестого новичка за лето. До Спенса "шпоры" подписали Ивана Перишича, Ива Биссума, Ришарлисона, Клемана Лангле и Фрейзера Форстера.

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