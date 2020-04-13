Тоттенхэм не собирается продавать Кейна другим грандам АПЛ

"Шпоры" не хотят усиливать конкурентов своим лучшим игроком.

Харри Кейн не перейдет в Манчестер Юнайтед или другой английский топ-клуб, уверяет Sky Sports. Это принципиальная позиция Тоттенхэма, который не намерен стрелять себе в ногу продажей лидера команды конкурентам.

Ранее появилась информация, что "шпоры" готовы отпустить Кейна в Манчестер Юнайтед за рекордные 200 миллионов фунтов, чтобы покрыть долги, связанные со строительством нового стадиона и коронавирусной паузой.

Если бы этот трансфер состоялся, капитан сборной Англии стал бы самым дорогим игроком мира. Однако теперь слухи опровергнуты более авторитетным источником.

К слову, Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста.

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