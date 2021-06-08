Лондонский клуб не хочет расставаться со своей главной звездой на чужих условиях.

Кейн уже заявил, что открыт для нового вызова в карьере. Форвард сборной Англии хочет оказаться в команде, которая позволит ему бороться за трофеи.

Манчестер Сити планирует выменять Кейна на своего форварда с бешеной доплатой

Одним из главных претендентов на капитана Тоттенхэма считается Манчестер Сити. "Горожане" видят в Кейне достойную замену Серхио Агуэро и игрока, который сделает их команду еще сильнее.

Президент "шпор" Даниэл Леви не хочет отпускать Кейна, поэтому настроен выставить жесткие условия для потенциальных покупателей. По информации Daily Star, бизнесмен настроен требовать у Манчестер Сити около 175 млн евро компенсации.

Эта сумма должна быть выплачена исключительно деньгами. Босса Тоттенхэма не интересуют права на Габриэла Жезуса и Бернарду Силву, которых Ман Сити якобы планировал включить в трансферную операцию. Леви убежден, что такие условия способны напугать претендентов на Кейна.

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