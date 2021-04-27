Тоттенхэму пришлось переключиться на другие варианты после "кражи" Юлиана Нагельсманна со стороны Баварии.

Новым фаворитом на тренерский мостик "шпор" стал Эрик Тен Хаг, сообщает The Telegraph.

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Нидерландский специалист сохранял верность Аяксу на фоне большого спроса среди топ-клубов Европы. Амстердамцы мчатся к очередному титулу чемпиона Нидерландов, но в еврокубках выступили посредственно второй год подряд. Тен Хаг вполне может соблазниться на новый вызов в карьере. Кроме него, Тоттенхэм рассматривает Ральфа Рангника и Гарета Саутгейта.

Напомним, "шпоры" уволили Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов и до конца сезона назначили 29-летнего Райана Мейсона.

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