Тоттенхэм нашел нового фаворита на должность главного тренера
Тоттенхэму пришлось переключиться на другие варианты после "кражи" Юлиана Нагельсманна со стороны Баварии.
Новым фаворитом на тренерский мостик "шпор" стал Эрик Тен Хаг, сообщает The Telegraph.
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Нидерландский специалист сохранял верность Аяксу на фоне большого спроса среди топ-клубов Европы. Амстердамцы мчатся к очередному титулу чемпиона Нидерландов, но в еврокубках выступили посредственно второй год подряд. Тен Хаг вполне может соблазниться на новый вызов в карьере. Кроме него, Тоттенхэм рассматривает Ральфа Рангника и Гарета Саутгейта.
Напомним, "шпоры" уволили Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов и до конца сезона назначили 29-летнего Райана Мейсона.
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