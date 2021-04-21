Игроки Тоттенхэма не собирались биться ради своего уже экс-тренера Жозе Моуринью.

На протяжении последних недель команда умышленно "плавила" тренера и таки добилась своего, утверждает The Times.

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Начальный заряд от прихода Моуринью давно исчез, а футболисты начали уставать от психологических игр "Особенного". Бросались в глаза регулярные конфликты со звездами – Алли, Ндомбеле и Бейл поочередно становились "козлами отпущения". Ухудшение результатов и фактическая потеря шансов на Лигу чемпионов окончательно испортили атмосферу в коллективе.

Напомним, до конца сезона Тоттенхэм возглавил 29-летний Райан Мейсон, который до этого работал с юношами. Уже 25 апреля "шпоры" встретятся с Манчестер Сити в финале Кубка лиги.

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