Тоттенхему довелося переключитися на інші варіанти після "крадіжки" Юліана Нагельсманна з боку Баварії.

Новим фаворитом на тренерський місток "шпор" став Ерік Тен Хаг, повідомляє The Telegraph.

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Нідерландський фахівець зберігав вірність Аяксу на тлі великого попиту серед топ-клубів Європи. Амстердамці мчать до чергового титулу чемпіона Нідерландів, але в єврокубках виступили посередньо другий рік поспіль. Тен Хаг цілком може спокуситися на новий виклик у кар'єрі. Окрім нього, Тоттенхем розглядає Ральфа Рангніка і Гарета Саутгейта.

Нагадаємо, "шпори" звільнили Жозе Моурінью через незадовільні результати і до кінця сезону призначили 29-річного Раяна Мейсона.

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