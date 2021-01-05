Аргентинские полузащитники Эрик Ламела, Джованни Ло Чельсо, а также испанский защитник Серхио Регилон оштрафованы Тоттенхэмом, сообщает The Sun.

Моуринью отреагировал на дерзкую вечеринку трех игроков Тоттенхэма

Трое футболистов отпраздновали Рождество в большой компании, что запрещается протоколом безопасности в условиях пандемии.

"Есть четкие правила, без исключений, мы регулярно напоминаем всем нашим игрокам и персоналу об их обязанностях и последних протоколах. Они должны соблюдать протокол и показывать пример. Вопрос будет решаться внутри клуба", – говорится в комментарии лондонского клуба.

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