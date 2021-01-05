Тоттенхем покарав трьох гравців за порушення правил карантину
Керівництво лондонського гранда не пробачило своїх футболістів.
Аргентинські півзахисники Ерік Ламела, Джованні Ло Чельсо, а також іспанський оборонець Серхіо Регілон оштрафовані Тоттенхемом, повідомляє The Sun.
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Троє футболістів відсвяткували Різдво у великій компанії, що забороняється протоколом безпеки в умовах пандемії.
"Є чіткі правила, без винятків, ми регулярно нагадуємо всім нашим гравцям і персоналу про їхні обов'язки та останніх протоколах. Вони повинні дотримуватися протоколу і показувати приклад. Питання буде вирішуватися всередині клубу", – йдеться у коментарі лондонського клубу.
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