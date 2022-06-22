Ноттингем Форест заинтересован в услугах защитника "шпор" Джо Родона, информирует Daily Mail.

Два года назад Тоттенхэм приобрел валлийца у Суонси за 11 млн фунтов. Родон два сезона скромно выполняет свою роль – резервный центрбек, страхующий партнеров и справа, и слева. Впрочем, Форест готов предоставить 24-летнему Родону гораздо более высокий статус. Главный тренер новичка АПЛ Стив Купер хорошо знает Родона по совместной работе в Суонси.

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Продажа валлийца могла бы освободить место для Ильи Забарного, которого сватают как раз в Тоттенхэм. У воспитанника Динамо похожий профиль – молодой правоногий защитник, который может исполнять любую роль в двойке или тройке центрбеков.

Напомним, что Родон и Забарный пересекались в финале отбора на ЧМ-2022. К сожалению, тогда сильнее оказался валлиец со своей сборной.

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