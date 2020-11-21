Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ
Тоттенхэм принимает Манчестер Сити в рамках 9 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити стартует в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляцию от Setanta Sports Ukraine можно смотреть непосредственно в этой новости.
Тоттенхэм в последние годы выпил немало крови у Гвардиолы: "шпоры" выбили его из Лиги чемпионов-2018/19, а в прошлой АПЛ набрали 4 очка за два матча. Сегодня Пеп попытается взять реванш у Моуринью. Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити.
Стартовые составы команд
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Дайер, Регилон – Сиссоко, Хейберг – Бергвейн, Ндомбеле, Сон – Кейн.
Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Ло Чельсо, Бейл, Моура, Винисиус.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду – Марез, Жезус, Торрес.
Запасные: Штеффен, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Фоден, Гарсия.
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