Тоттенхэм принимает Манчестер Сити в рамках 9 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити стартует в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляцию от Setanta Sports Ukraine можно смотреть непосредственно в этой новости.

Тоттенхэм в последние годы выпил немало крови у Гвардиолы: "шпоры" выбили его из Лиги чемпионов-2018/19, а в прошлой АПЛ набрали 4 очка за два матча. Сегодня Пеп попытается взять реванш у Моуринью. Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити.

Стартовые составы команд

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Дайер, Регилон – Сиссоко, Хейберг – Бергвейн, Ндомбеле, Сон – Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Ло Чельсо, Бейл, Моура, Винисиус.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду – Марез, Жезус, Торрес.

Запасные: Штеффен, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Фоден, Гарсия.

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