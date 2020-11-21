Тоттенхем приймає Манчестер Сіті в рамках 9 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті стартує о 19:30 за київським часом. Телетрансляцію від Setanta Sports Ukraine можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Тоттенхем в останні роки випив чимало крові у Гвардіоли: "шпори" вибили його з Ліги чемпіонів-2018/19, а в минулій АПЛ набрали 4 очки за два матчі. Сьогодні Пеп спробує взяти реванш у Моурінью. Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті.

Стартові склади команд

Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрельд, Дайєр, Регілон – Сіссоко, Хьойберг – Бергвейн, Ндомбеле, Сон – Кейн.

Запасні: Харт, Девіс, Родон, Ло Чельсо, Бейл, Моура, Вінісіус.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родрі, Бернарду – Марез, Жезус, Торрес.

Запасні: Штеффен, Стоунз, Стерлінг, Гюндоган, Агуеро, Фоден, Гарсія.

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