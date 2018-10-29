Тоттенхэм готов заплатить за Малкома 50 млн евро

Форвард Барселоны Малком может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Бразильский нападающий может покинуть каталонский клуб уже через полгода после трансфера, сообщает Football Espana.

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По информации издания, форвардом интересуется Тоттенхэм. Лондонцы готовы заплатить за него 50 миллионов евро, что на 9 миллионов0 больше, чем заплатила за него Барселона, которая купила Малкома в Бордо прошлым летом.

Малком подписал пятилетний контракт с каталонцами. На одной из тренировок в начале сентября игрок получил травму лодыжки. Восстановившись до конца месяца, он провел только две игры за сине-гранатовых в Ла Лиге, дважды выходя на замену.

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