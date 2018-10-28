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Тоттенхем готовий заплатити за Малкома 50 млн євро

19 жовтня 13:01 791 Читать на русском
Тоттенхем готовий заплатити за Малкома 50 млн євро
Малком / фото із соцмереж

Форвард Барселони Малком може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Бразильський нападник може покинути каталонський клуб вже через півроку після трансферу, повідомляє Football Espana.

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За інформацією видання, форвардом цікавиться Тоттенхем. Лондонці готові заплатити за нього 50 мільйонів євро, що на 9 мільйонів більше, ніж заплатила за нього Барселона, яка купила Малкома у Бордо минулого літа.

Малком підписав п'ятирічний контракт з каталонцями. На одному з тренувань на початку вересня гравець отримав травму щиколотки. Відновившись до кінця місяця, він провів лише дві гри за синьо-гранатових в Ла Лізі, двічі виходячи на заміну.

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