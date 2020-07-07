Тоттенхэм готов пожертвовать своей звездой ради Милика, – Daily Mail

Лондонский Тоттенхэм серьезно настроен подписать форварда итальянского Наполи Аркадиуша Милика. "Шпоры" готовы предложить неаполитанцам громкий обмен.

Лондонцы намерены включить в соглашение своего вингера Лукаса Моуру, утверждает Daily Mail.

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Милик до сих пор не договорился о новом контракте с Наполи и, скорее всего, покинет Сан-Паоло в ближайшее трансферное окно. На польского форварда претендует Ювентус, но "партенопейцы" предпочли бы продать его в другой чемпионат и не усиливать конкурента. Поскольку Наполи хочет получить за Милика 50 млн евро, то Тоттенхэм вынужден будет отдать Моуру и покрыть часть сделки деньгами. Бразилец на юге Италии может стать заменой Кальехону.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Зато в активе Лукаса Моуры 42 поединка в различных соревнованиях, в которых он забил 7 голов и оформил 3 ассиста.

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