Тоттенхэм договорился с Барселоной по трансферу Андре Гомеша

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш, выступающий за Эвертон на правах аренды, сменит команду ближайшим летом.

Тоттенхэм договорился о трансфере Андре Гомеша за 26 млн фунтов, передает TheSun.

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Португальский полузащитник поразил своей игрой на Гудисон Парк в этом сезоне, и стал целью для Тоттенхэма, Арсенала и Интера. Однако "шпоры" уже договорились о сумме трансфера с каталонцами. Добавляется, что сам Андре Гомеш всем доволен в Эвертоне и хотел бы остаться в составе "ирисок".

В текущем сезоне Андре Гомеш провел в составе Эвертона 28 матчей во всех турнирах, отметившись забитым голом и 2 ассистами.

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