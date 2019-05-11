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"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

11 мая 18:12 311 Читати українською
"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма
Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что руководство "шпор" должно изменить подход к управлению клубом и командой.

"Я не хочу открывать новую страницу своей жизни без четко составленного плана. Если мы хотим регулярно играть в финале Лиги чемпионов, надо менять общий подход.

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Дело не в том, чтобы тратить больше или меньше денег, а именно в том, чтобы иметь правильную стратегию развития. В том, что мы находимся в топ-4 АПЛ и в финале Лиги чемпионов, большая роль везения.

Наивно рассчитывать, что Тоттенхэм в его нынешнем состоянии способен постоянно на равных конкурировать с такими проектами, как Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси или Манчестер Юнайтед.

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Да, я немного сумасшедший – для меня важнее работа, чем условия работы. Но даже я понимаю, что для того, чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты, чем для изготовления простых изделий", – цитирует Почеттино ВВС.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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