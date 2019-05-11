"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что руководство "шпор" должно изменить подход к управлению клубом и командой.

"Я не хочу открывать новую страницу своей жизни без четко составленного плана. Если мы хотим регулярно играть в финале Лиги чемпионов, надо менять общий подход.

Дешам и Почеттино – главные претенденты на пост главного тренера Ювентуса

Дело не в том, чтобы тратить больше или меньше денег, а именно в том, чтобы иметь правильную стратегию развития. В том, что мы находимся в топ-4 АПЛ и в финале Лиги чемпионов, большая роль везения.

Наивно рассчитывать, что Тоттенхэм в его нынешнем состоянии способен постоянно на равных конкурировать с такими проектами, как Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси или Манчестер Юнайтед.

"Король помер, хай живе король!" – 5 причин, які дозволили клубам АПЛ підкорити футбольну Європу

Да, я немного сумасшедший – для меня важнее работа, чем условия работы. Но даже я понимаю, что для того, чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты, чем для изготовления простых изделий", – цитирует Почеттино ВВС.