Тоттенхем домовився з Барселоною щодо трансферу Андре Гомеша

Півзахисник Барселони Андре Гомеш, який виступає за Евертон на правах оренди, змінить команду найближчого літа.

Тоттенхем домовився про трансфер Андре Гомеша за 26 млн фунтів, передає TheSun.

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Португальський півзахисник вразив своєю грою на Гудісон Парк в цьому сезоні, і став метою для Тоттенхема, Арсенала та Інтера. Однак "шпори" вже домовились про суму трансферу з каталонцями. Додається, що сам Андре Гомеш усім задоволений в Евертоні і хотів би залишитись у складі "ірисок".

У поточному сезоні Андре Гомеш провів у складі Евертона 28 матчів в усіх турнірах, відзначившись забитим голом і 2 асистами.

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