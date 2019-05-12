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Тоттенхем домовився з Барселоною щодо трансферу Андре Гомеша

12 травня 10:24 620 Читать на русском
Тоттенхем домовився з Барселоною щодо трансферу Андре Гомеша
Андре Гомеш / AS

Півзахисник Барселони Андре Гомеш, який виступає за Евертон на правах оренди, змінить команду найближчого літа.

Тоттенхем домовився про трансфер Андре Гомеша за 26 млн фунтів, передає TheSun.

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Португальський півзахисник вразив своєю грою на Гудісон Парк в цьому сезоні, і став метою для Тоттенхема, Арсенала та Інтера. Однак "шпори" вже домовились про суму трансферу з каталонцями. Додається, що сам Андре Гомеш усім задоволений в Евертоні і хотів би залишитись у складі "ірисок".

У поточному сезоні Андре Гомеш провів у складі Евертона 28 матчів в усіх турнірах, відзначившись забитим голом і 2 асистами.

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Теги
Англія Барселона Барселона Тоттенхем Тоттенхем Евертон Евертон Андре Гомеш Андре Гомеш
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